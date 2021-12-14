Дубневичи заявили о продаже медиахолдинга "Галичина"

Медиахолдинг ТРК "Галичина", которым владела семья Дубневичей, сменил владельца. Им стал львовский медийщик Игорь Шумило.

В состав медиахолдинга входят львовская радиостанция "FM Галичина", информационное издание Galnet и образовательная платформа Media House. О смене собственника сообщили 14 декабря на сайте Galnet.

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У медиахолдинга "Галичина" сменился владелец

Новым владельцем холдинга "Галичина" стал львовский медийщик Игорь Шумило. Медиахолдинг перешел под контроль телекомпании "Мост", которым он владеет. По словам Шумило, редакционная политика после смены собственника не поменяется. Увольнять тоже никого не будут.

В наших планах дать поле для развития и расширения медиа в западном регионе, поэтому ожидайте от команды новых интересных проектов,

– добавил мужчина.

Шумило отметил, что соглашение о продаже ТРК "Галичина" подписали несколько дней назад. Однако он отказался разглашать его стоимость. Львовянин отметил, что он собрал деньги на покупку медиахолдинга, работая в должности директора ТК "Мост" с 1990-х годов.

"Я занимался телекомпанией "Мост". Она представляла другие общенациональные каналы во Львове, занималась продакшном. Мы занимаемся медиа, нам это было интересно, и мы ее (ТРК "Галичина" – 24 канал) приобрели", – добавил Шумило.

С 2011 года ТРК "Галичина" через компанию "Энергия Консалтинг" принадлежала семье Ярослава и Богдана Дубневичей. Ее владельцами были их дети – Юрий и Павел Дубневичи и Роксолана Пиртко. В декабре 2021 года основатель "Энергия Консалтинг" поменялся. Им стало ООО "Телекомпания Мост", которая внесла в уставный капитал 1,5 миллиона гривен.

Однако по состоянию на 14 декабря среди владельцев компании в госреестре юридических лиц все еще остались дети Дубневичей. Шумило заверил, что вскоре эту информацию изменят, и он станет единоличным владельцем медиахолдинга.

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