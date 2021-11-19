Ездил под наркотиками: суд освободил дрогобычского предпринимателя от наказания

Патрульные в октябре остановили авто Дрогобычского предпринимателя Олега Солода. Экспертиза подтвердила, что он находился за рулем под наркотиками. Мужчине удалось избежать наказания.

Олег Солод работает предпринимателем более 13 лет. Он предоставляет услуги по аренде и эксплуатации недвижимого имущества. Также мужчина занимается розничной торговлей.

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Мужчина находился за рулем под действием наркотиков

В постановлении суда говорится, что в Дрогобыче ночью 26 октября Олега Солода остановили за рулем Toyota Corolla на улице Раневицкой. Патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. Заключение врача Дрогобычской городской больницы это подтвердил.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что не употребляет наркотики, однако правоохранители ему не поверили и отвезли в больницу. Солод просил закрыть судью производство по делу по ряду причин:

полицейские не предоставили направление на прохождение освидетельствования на состояние опьянения;

не вручили акт о прохождении экспертизы;

не разъяснили его права;

не сообщили, с помощью какого теста проводили осмотр.

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Предприниматель избежал наказания

Судья Дрогобычского горрайонного суда Руслана Курус отметила, что к материалам дела не приобщили доказательств, подтверждающих соблюдение процедуры направления водителя на экспертизу относительно состояния наркотического опьянения.

В материалах протокола серии есть фотоснимок, на котором есть изображение с записью Multi-Drug Screen Test от 26.10.2021, из которого невозможно установить ни объекта изображения, ни его маркировки (названия, даты) и других опознавательных признаков, что свидетельствует о непринадлежности данного доказательства,

– говорится в постановлении суда.

Судья, исследовав материалы дела, закрыла производство о нетрезвое вождение за отсутствия состава преступления. Солоду грозило 17 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год. По украинскому законодательству, на это постановление еще можно подать апелляцию.