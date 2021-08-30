Мужчину уже в третий раз в течение года остановили в состоянии опьянения. Его лишили права вождения на 10 лет.
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Скутерист находился под действием наркотиков
- В постановлении суда говорится, что 28 мая львовянина остановили за рулем скутера Suzuki Address.
- Инцидент произошел на перекрестке улиц Валовая – Галицкая, в центре города.
- Патрульные заметили, что мужчина был нетрезвым.
- Проверка в медучреждении подтвердила, что львовянин управлял в состоянии наркотического опьянения.
- Также патрульные установили, что скутериста в течение года уже трижды останавливали в нетрезвом состоянии.
Суд наказал скутериста
На судебное решение обвиняемый не явился. Судья Галицкого районного суда Ирина Волоско, исследовав материалы дела, признала львовянина виновным в нетрезвой езде. Мужчине назначили наказание:
- 51 тысяча гривен штрафа;
- конфискация скутера Suzuki Address;
- лишение права управлять транспортными средствами на 10 лет.
Согласно украинскому законодательству, на это решение суда еще можно подать апелляцию.
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