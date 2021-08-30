Чоловіка вже втретє протягом року зупинили у стані сп'яніння. Його позбавили права кермування на 10 років.
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Скутерист перебував під дією наркотиків
- У постанові суду мовиться, що 28 травня львів'янина зупинили за кермом скутера Suzuki Address.
- Інцидент відбувся на перехресті вулиць Валова – Галицька, у центрі міста.
- Патрульні помітили, що чоловік був нетверезим.
- Перевірка у медзакладі підтвердила, що львів'янин кермував у стані наркотичного сп'яніння.
- Також патрульні встановили, що скутериста протягом року вже тричі зупиняли у нетверезому стані.
Суд покарав скутериста
На судове рішення обвинувачений не з'явився. Суддя Галицького районного суду Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи, визнала львів'янина винним у нетверезій їзді. Чоловікові призначили покарання:
- 51 тисяча гривень штрафу;
- конфіскація скутера Suzuki Address;
- позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.
Згідно з українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.
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