Ford влетел в стену тоннеля: в жутком ДТП на Львовщине пострадала женщина

На Львовщине 22 февраля произошло ДТП в тоннеле – Ford Mondeo влетел в его стену. В результате аварии 42-летняя пассажирка попала в больницу.

Водитель автомобиля не пострадал. На месте ДТП работали правоохранители.

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Машина въехала в стену тоннеля

Жуткая авария случилась в 4:50 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская в селе Плугов Золочевского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Ford Mondeo, 33-летний житель Херсонской области, влетел в стену тоннеля.

В результате аварии травмировалась его пассажирка, 42-летняя жительница Новой Каховки. Медики отвезли пострадавшую в больницу.

Авария произошла в тоннеле / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое может грозить водителю, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Пассажирку легковушки госпитализировали / Фото полиции Львовщины

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