ГБР устроило обыски на табачной фабрике под Львовом

Следователи Государственного бюро расследований 15 октября приехали с обысками на Винниковскую табачную фабрику. Они расследуют дело по контрабанде сигарет в ЕС на 27 миллионов гривен.

Винниковская табачная фабрика не впервые оказалась в эпицентре скандала, связанного с контрабандой сигарет. Об обысках журналистам стало известно из собственных источников.

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На Винниковской табачной фабрике проводят обыск

Следователи ГБР 15 октября наведались с обыском на Винниковскую табачную фабрику. Они связаны с расследованием обстоятельств попытки контрабанды сигарет в ЕС на 27 миллионов гривен. Крупную партию сигарет задержали 13 октября в Измаиле.

Пограничники совместно с ГБР нашли на одном из складов 3000 коробок сигарет. По информации пограничников, их планировали переправить баржей в страны ЕС, упаковав в мешки с маркировкой "соль поваренная пищевая". Все сигареты выпустили на Винниковской табачной фабрике. Именно после задержания этой партии следователи приехали с обысками в Винники.

В территориальном управлении ГБР во Львове подтвердили, что обыски на Винниковской табачной фабрике проводят следователи территориального управления ГБР из Николаева. Львовских оперативников к этому делу не привлекли.

Ранее Винниковскую табачную фабрику неоднократно обвиняли в поставках сигарет, которые затем нелегально переправляют за границу. Однако предприятие все обвинения отрицало.

Пограничники выявили партию контрабандных сигарет на 27 миллионов гривен: