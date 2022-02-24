Глава ЛОГА советует жителям Львовщины оставаться дома и не выходить даже в магазины
24 февраля 2022 , 08:04Читати новину українською
Источник:фейсбук Максима Козицкого
Глава ЛОГА Максим Козицкий обратился к жителям Львовщины с призывом оставаться дома и не выходить даже в магазины. Людей просят сохранять спокойствие.
Козицкий сообщил, что школы, садики и университеты переходят на дистанционный режим работы. В ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
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Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перемещение. Не бегите в магазины, не едьте на заправки, оставайтесь дома,
– подчеркнул Козицкий.