С ирокезом и в джинсах: подал в отставку руководитель львовской налоговой Комендат

Подал в отставку начальник главного управления Государственной налоговой службы Львовщины Игорь Комендат. Пока неизвестно, какая была причина.

Экс-чиновник сам подтвердил эту информацию 2 февраля. Однако в общении с журналистами он отказался признаться, почему уволился.

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В день увольнения Комендат обнародовал в своем фейсбуке фото уже бывшего кабинета. Экс-чиновник с ирокезом позировал на фоне государственного флага в футболке баскетбольного клуба "Тернополь". На спине у него была надпись "сбитые летчики".



Экс-чиновник в бывшем кабинете / Фото из фейсбука Игоря Комендата

С чего начинал профессиональный путь

Он родился в 1976 году в Ровненской области. В 1997 году он окончил Тернопольскую Академию народного хозяйства, где учился на экономиста-правоведа.

Однако трудовую деятельность он начал еще за два года до окончания вуза. Он тогда начал работать главным бухгалтером ООО "Кромвель ЛТД".

А уже в конце 1999 года Игорь Юльевич начал заниматься предпринимательской деятельностью. С тех пор и по 2014 год он одновременно работал на руководящих должностях в баскетбольном клубе "Тернополь", организации работодателей в Тернопольской области, а также в двух частных фирмах.

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От помощника нардепа к налоговой

С 2009 года Комендат был уполномоченным Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства по вопросам защиты прав предпринимателей Тернопольщины. Однако это была должность на общественных началах.

С июля 2014 года он также стал помощником нардепа Виталия Чугунникова. А с сентября того же года начал работать в налоговой на должности заместителя начальника Управления Миндоходов Тернопольщины.

Как раз тогда он стал и первым заместителем начальника фискальной службы этой области. А через месяц уже занял должность начальника ГНС региона.

Во Львове он стал руководителем налоговой через 6 лет. На этом посту он пробыл всего полтора года.

Биография взята с сайта ГНС Львовщины

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