Во Львове осудили 2 полицейских, которые напали на стендап-комика в Винниковском лесу

Лычаковский районный суд вынес приговор двум полицейским, которые избили стендап-комика Максима Гиля. Обоих признали виновными в превышении служебных полномочий.

Вместо реального заключения они получили по 1,5 года испытательного срока и потеряли специальные звания. Об этом пишет Zaxid.net.

Что известно об избиении стендапера Гиля?

Сам инцидент произошел еще 22 декабря 2022 года. Тогда двое правоохранителей – следователь Сергей Тарасюк и оперуполномоченный Дмитрий Бензер – прибыли в Винниковский лес.

Они осматривали местность в рамках проверки, связанной с делом о сбыте наркотиков.

В это время в лесу находился Максим Гиль. Он пришел туда, чтобы спокойно репетировать стендап-номер и записывать материал на телефон.

Полицейские увидели парня с телефоном и решили, что он может быть причастен к наркопреступлениям. При этом, как установил суд, у них не было никаких законных оснований считать его подозреваемым.

Согласно материалам дела, полицейские не представились должным образом. Они начали силой отбирать у стендапера телефон. Один из них схватил парня за шею и ударил в лицо и другие участки тела.

Гиль не противился действиям полиции, но пытался попытаться встать и убежать. Однако те продолжали его бить.

В результате стендапер получил многочисленные ушибы и гематомы.

В суде Сергей Тарасюк отрицал свою вину и заявил, что действовал в пределах служебных полномочий. По его словам, Гиль вел себя подозрительно. После того, как они подошли к парню и представились, тот, якобы, начал удалять что-то в телефоне и пытался убежать. Поэтому они решили его догнать и задержать. Правоохранитель также заявил, что во время задержания мужчина сопротивлялся, даже укусил его за руку, а когда они упали в ров – потерял сознание. После этого ему вызвали скорую помощь. Эту же версию событий в суде подтвердил и Бензер.

Максим Гиль в суде рассказал, что не понимал, что перед ним именно полицейские, потому что они были в гражданской одежде. Один из правоохранителей пытался вырвать из его рук телефон и ударил. Тогда, как утверждает стендапер, он упал, но его продолжали бить, поэтому он потерял сознание.

В материалах дела указано, что после инцидента правоохранители пытались попасть в палату потерпевшего, но их не пропустили.

С учетом всех обстоятельств дела судья признал Дмитрия Бензера виновным в превышении служебных полномочий. Ему назначили 3 года лишения свободы и запрет работать в правоохранительных органах в течение 2 лет. В то же время реальное заключение заменили на 1,5 года испытательного срока.

7 апреля Бензера официально уволили с должности и лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Сергея Тарасюка суд также признал виновным и назначил аналогичное наказание, а также лишил звания лейтенанта полиции.

Гражданский иск потерпевшего суд не удовлетворил.

Приговор может быть обжалован, однако сам Максим Гиль заявил, что не будет подавать апелляцию. Учитывая публикации в соцсетях парень мобилизовался в армию осенью 2025 года.

В Киеве будут судить полицейских за избиение гражданского

В суд передали обвинительный акт в отношении двух полицейских, которых подозревают в избиении мужчины возле ТЦК в Голосеевском районе Киева.

По данным Государственного бюро расследований, инцидент произошел 17 октября 2025 года.

Во время задержания правоохранители применили к мужчине чрезмерную силу – били его по голове, в результате чего он получил многочисленные травмы.

Следователи отмечают, что перед этим задержанный якобы распылил перцовый баллончик в служебном авто. В то же время в ГБР отметили, что даже это не оправдывает жестокого обращения со стороны полиции.

Полицейским инкриминируют превышение служебных полномочий с применением насилия. По этой статье им грозит до 8 лет заключения. Обоих фигурантов уже уволили со службы.