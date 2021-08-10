Избил и утопил в водоеме: на Львовщине мужчина жестоко убил знакомую – фото
10 августа 2021 , 14:57Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители 9 августа задержали 35-летнего жителя Брод. По версии следствия, он жестоко избил и утопил свою знакомую.
Злоумышленник убил женщину во время конфликта. Ему грозит тюрьма.
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Мужчина утопил свою знакомую
- К правоохранителям 9 августа обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что ее 41-летняя дочь исчезла.
- 7 августа она ушла из дома и не вернулась. Связи с пропавшей не было.
- Правоохранители немедленно отправились на поиски женщины.
- В тот же день ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в пожарном водоеме.
- Полицейские установили, что к убийству был причастен ее 35-летний знакомый.
- Примерно в 16:30 между ним и погибшей возник конфликт.
- Во время ссоры злоумышленник жестоко избил женщину, а затем утопил ее в водоеме.
- Одежду погибшей мужчина сжег неподалеку.
Злоумышленнику грозит тюрьма
Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство. Вскоре следователи сообщат злоумышленнику о подозрении. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
Мужчине изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают досудебное расследование. Следователи пытаются установить все обстоятельства преступления.