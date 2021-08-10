Побив і втопив у водоймі: на Львівщині чоловік жорстоко вбив знайому – фото
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 9 серпня затримали 35-річного жителя Бродів. За версією слідства, він жорстоко побив та втопив свою знайому.
Зловмисник вбив жінку під час конфлікту. Йому загрожує в'язниця.
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Чоловік втопив свою знайому
- До правоохоронців 9 серпня звернулася стурбована жінка. Вона розповіла, що її 41-річна донька зникла.
- 7 серпня вона пішла з дому та не повернулась. Зв'язку зі зниклою не було.
- Правоохоронці негайно вирушили на пошуки жінки.
- Того ж дня її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у пожежній водоймі.
- Поліцейські встановили, що до вбивства був причетний її 35-річний знайомий.
- Приблизно о 16:30 між ним та загиблою виник конфлікт.
- Під час сварки зловмисник жорстоко побив жінку, а потім втопив її у водоймі.
Чоловік втопив свою знайому / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику загрожує в'язниця
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Невдовзі слідчі повідомлять зловмиснику про підозру. Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Скоро чоловікові оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити усі обставини злочину.
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