Изнасиловал знакомого: полиция объявила в розыск 48-летнего львовянина – фото

Правоохранители разыскивают 48-летнего львовянина Ростислава Озарко. Его подозревают в изнасиловании 33-летнего знакомого.

После огласки мужчина решил прийти в полицию. Однако объяснения он будет предоставлять в присутствии адвоката.

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Львовянина подозревают в изнасиловании мужчины

Во Львовском районном управлении полиции рассказали, что инцидент произошел в начале августа 2021 года неподалеку АС-2 на улице Богдана Хмельницкого.

В тот день 48-летний Ростислав Озарко встретил своего 33-летнего знакомого, который также живет во Львове. До этого мужчины виделись несколько раз.

Они вместе посидели в баре, распивая алкоголь.

После этого Озарко пригласил мужчину к себе. Там львовянин его изнасиловал.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.



Львовянина подозревают в изнасиловании знакомого / Фото полиции Львовщины

Подозреваемый скрывался от полиции

Озарко скрывался от полиции, поэтому его объявили в розыск. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 096 345 85 39 или 102.

Позже в полиции сообщили, что после огласки подозреваемый в изнасиловании вышел на связь. Мужчина заверил, что готов прийти и дать объяснения. Однако встреча состоится с участием адвоката.

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