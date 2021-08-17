Зґвалтував знайомого: поліція оголосила у розшук 48-річного львів'янина – фото
Джерело:ZAXID.NET
Правоохоронці розшукують 48-річного львів'янина Ростислава Озарка. Його підозрюють у зґвалтуванні 33-річного знайомого.
Після розголосу чоловік вирішив прийти у поліцію. Однак пояснення він надаватиме у присутності адвоката.
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Львів'янина підозрюють у зґвалтуванні чоловіка
- У Львівському районному управлінні поліції розповіли, що інцидент трапився на початку серпня 2021 року неподалік АС-2 на вулиці Богдана Хмельницького.
- Того дня 48-річний Ростислав Озарко зустрів свого 33-річного знайомого, який також живе у Львові. До цього чоловіки бачилися кілька разів.
- Вони разом посиділи у барі, розпиваючи алкоголь.
- Після цього Озарко запросив чоловіка до свого помешкання. Там львів'янин його зґвалтував.
- Постраждалий звернувся з заявою до правоохоронців.
Львів'янина підозрюють у зґвалтуванні знайомого / Фото поліції Львівщини
Підозрюваний переховувався від поліції
Озарко переховувався від поліції, тож його оголосили в розшук. Усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номерами 096 3458539 або 102.
Пізніше у поліції повідомили, що після розголосу підозрюваний у зґвалтуванні вийшов на зв'язок. Чоловік запевнив, що готовий прийти та надати пояснення. Однак зустріч відбудеться за участю адвоката.
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