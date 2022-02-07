Это большая потеря для города, – во Львовской мэрии прокомментировали пожар в Шевченковском гаю

На территории Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого 6 февраля случился пожар. Пламя полностью уничтожило гуцульскую гражду.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить точные причины возгорания.

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В Шевченковском гаю сгорела "Гуцульская хата"

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что ночью 6 февраля в Музее народной архитектуры и быта, известном во Львове как Шевченковский гай, случился сокрушительный пожар. В результате него сгорела одна из экспозиций – Гуцульская гражда.

Для города это большая потеря. Вчера мы были на месте пожара, осматривали его последствия. Сегодня я общался с руководителем полиции: мы предоставим следователям всю необходимую информацию. Сейчас идет следствие, которое должно выяснить все обстоятельства пожара,

– отметил чиновник.

Москаленко добавил, что объект на этом месте восстановят. На научно-методическом совете решат, каким образом это будут осуществлять.

"Возможно, нам удастся реконструировать это здание или будем перевозить объект такой тематики из других населенных пунктов", – подытожил чиновник.

По информации "Твоє місто", вместе с гуцульской граждой сгорели примерно 200 экспонатов бытового потребления – бочки, ложки, вилки, тарелки, кувшины, керамика и тому подобное.

В мэрии прокомментировали пожар в Шевченковском гаю:

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В музее модернизировали электросети

Руководитель департамента развития ЛГС Наталья Бунда рассказала, что на более чем 36 гектарах скансена есть 110 объектов.

"Для нас важен каждый объект, ведь они презентуют тот или иной регион нашей страны. В прошлом году был перевезен дом из Полесья. Сейчас она реставрируется, скоро будем открывать ее для посетителей", – добавила чиновница.

По ее словам, специалисты разработали план действий по сохранению и реставрации объектов, находящихся на территории музея. Кроме того, в прошлом году там модернизировали электросети.

"Ландшафт территории – достаточно сложный. Старые электросети не выдерживали высокого напряжения, выбивал свет, поэтому в прошлом году были провезены новые электрокабели", – отметила Бунда.

Чиновница отметила, что новая система позволит довести свет до каждого из объектов, обустроить видеонаблюдение и внедрить более качественные меры безопасности.

Смотрите фото с места пожара / Фото "Твоє місто"

О пожаре сообщили местные жители

Исполняющий обязанности руководителя Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Михаил Закопец рассказал, что ночью охранники совершают обход территории каждые 3 часа.

"Последний обход состоялся в 23:30. По состоянию на то время ни одного возгорания, задымления или других проявлений пожара не было зафиксировано. В 2:14 жители многоэтажек, которые находятся недалеко от музея, сообщили о возгорании. Через 6 минут спасатели приехали в Скансен", – отметил чиновник.

Когда спасатели приехали на место пожара, все здание уже было охвачено огнем.

"Сейчас идет следствие, экспертиза ГСЧС, привлечены все возможные службы. Сейчас заключения экспертов нет, поэтому причины пожара неизвестны", – добавил Закопец.

По словам чиновника, территория, где была гражданочка, – неэлектрифицирована. Здесь только теперь появилась возможность обустроить свет и камеры, а пожарную сигнализацию имеют только сакральные объекты и некоторые другие. Закопец опроверг информацию от полиции о том, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время курения печи.

Эта информация не соответствует действительности, ведь продолжаются следствие и экспертиза... Ночью никто печки не жжет. Все установит экспертиза и тогда будет понятно, что стало причиной возгорания,

– отметил чиновник.

На вопрос журналистов, связан ли этот пожар с тем, что рядом начали рыть туннель под строительство убежища УПА, Закопец ответил, что теперь там и вправду ведут научно-исследовательскую работу – изучают почвы. По словам чиновника, никакое строительство пока не ведут, однако тема крыивки действительно актуальна.