Камера не выключилась: студенты Львовского вуза занимались любовью во время онлайн-лекции

Во Львове пара студентов занималась сексом во время онлайн-лекции. Однако они забыли выключить камеру, поэтому видео довольно быстро разлетелось по сети.

Одногруппники девушки не предупредили ее о том, что камера не выключилась. Вместо этого они начали снимать все на видео.

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Студенты занимались сексом во время онлайн-лекции

В сети появилось видео, на котором видно, как пара студентов занималась любовью во время онлайн-лекции. Инцидент произошел во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Девушка не заметила, что камера на ее ноутбуке была включенной. Ее одногруппники вместо того, чтобы предупредить об этом, начали снимать все на видео.

Вероятно преподаватель не увидел, чем занималась студентка, ведь никак на это не отреагировал. Он говорил с группой о модуле, который они недавно писали, и спрашивал, есть ли у кого-то какие-то вопросы.

Через некоторое время студентка заметила, что все, чем она занималась со своим партнером, транслировалось всем. Девушка поспешно выключила камеру. Однако инцидент не остался совсем незамеченным. Ролик со скоростью света разлетелся по университету и сети.

Пара львовских студентов занимались сексом во время онлайн-лекции: видео