Видео их интима кто-то успел снять захватом экрана. Впоследствии его слили в соцсеть.
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Студенты занялись сексом на онлайн-лекции
Как пишут в соцсетях, участница курьезного видео – студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета. На заднем фоне слышен голос лекторши, которая в привычном темпе рассказывает о химических реакциях.
Тем временем на экране частично видно, как пара занимается любовью. В то же время преподавательница не обращает на это внимания.
Студенты любят во время онлайн-лекции: видео