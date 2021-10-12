Видео их интима кто-то успел снять захватом экрана. Впоследствии его слили в соцсеть.

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Студенты занялись сексом на онлайн-лекции

Как пишут в соцсетях, участница курьезного видео – студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета. На заднем фоне слышен голос лекторши, которая в привычном темпе рассказывает о химических реакциях.

Тем временем на экране частично видно, как пара занимается любовью. В то же время преподавательница не обращает на это внимания.

Студенты любят во время онлайн-лекции: видео

Напомним, что Ивано-Франковск в 2021 году прославился громким секс-курьезом. Пара решила заняться любовью прямо на смотровой площадке Ратуши в центре города. Тогда мэр города Руслан Марцинкив предложил ввести отдельную платную услугу для занятий любовью с прекрасным видом на город.