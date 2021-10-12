Відео їхнього інтиму хтось встиг зняти захватом екрану. Згодом його злили у соцмережу

До речі Продав порно знайомому за 50 гривень: на Тернопільщині засудили чоловіка

Студенти зайнялися сексом на онлайн-лекції

Як пишуть у соцмережах, учасниця курйозного відео – студентка першого курсу Івано-Франківського медичного університету. На задньому фоні чути голос лекторки, яка у звичному темпі розповідає про хімічні реакції.

Тим часом на екрані частково видно, як пара кохається. Водночас викладачка не звертає на це уваги.

Студенти кохаються під час онлайн-лекції: відео

Нагадаємо, що Івано-Франківськ у 2021 році прославився гучним секс-курйозом. Пара вирішила зайнятися коханням просто на оглядовому майданчику Ратуші у центрі міста. Тоді мер міста Руслан Марцінків запропонував ввести окрему платну послугу для занять коханням із чудовим краєвидом на місто.