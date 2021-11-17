Камера не вимкнулась: студенти львівського вишу кохалися під час онлайн-лекції

У Львові пара студентів займалась сексом під час онлайн-лекції. Однак вони забули вимкнути камеру, тож відео доволі швидко розлетілося мережею.

Одногрупники дівчини не попередили її про те, що камера не вимкнулась. Натомість вони почали знімати усе на відео.

До теми Не вимкнули камеру: в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції

Студенти займалися сексом під час онлайн-лекції

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як пара студентів кохалася під час онлайн-лекції. Інцидент трапився у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Дівчина не помітила, що камера на її ноутбуці була увімкненою. Її одногрупники замість того, щоб попередити про це, почали знімати усе на відео.

Ймовірно викладач не побачив, чим займалася студентка, адже ніяк на це не відреагував. Він говорив з групою про модуль, який вони нещодавно писали, та запитував, чи є в когось якісь питання.

Через деякий час студентка помітила, що усе, чим вона займалась зі своїм партнером, транслювалось на загал. Дівчина поспіхом вимкнула камеру. Однак інцидент не лишився зовсім непоміченим. Ролик зі швидкістю світла розлетівся університетом та мережею.

Пара львівських студентів займалися сексом під час онлайн-лекції: відео