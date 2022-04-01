Козицкий объяснил загадочные "взрывы" во Львовской области: открывали новое месторождение газа

Во Львовской области вечером 31 марта во время объявления воздушной тревоги раздались загадочные взрывы. 1 апреля Максим Козицкий объяснил, что же на самом деле произошло.

Глава ОВА заявил, что на Львовщине открыли новое газовое месторождение. Поэтому жители и услышали звуки, как от взрывов.

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Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали в полночь? Сегодня уже могу сказать: это звуки, под которые пойдет российский газ по курсу их корабля,

– подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что теперь область будет наращивать добычу газа.

Смотрите видео с открытия месторождения во Львовской области:

Заметим, вчера ряд телеграмм-каналов распространили информацию о якобы ракетных ударах по Львовщине. Козицкий эту информацию опроверг.