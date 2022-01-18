Крещение-2022 на Львовщине: полный перечень лучших мест для купания

В Украине 19 января отмечают важный христианский праздник – Крещение или Иордан. В этот день множество верующих ныряют в проруби, веря в целебную силу освященной воды.

На Львовщине есть несколько водоемов, в которых безопасно купаться на Крещение. Их полный перечень смотрите далее в материале 24 канала.

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Перечень водоемов, где можно искупаться на Крещение

Пресс-служба Львовской облгосадминистрации обнародовала список безопасных водоемов, готовых для проведения Крещения. Купаться можно только в специально обустроенных местах, где дежурят спасатели и медики. Чтобы избежать опасных ситуаций, жителей Львовщины просят не нырять в прорубь самостоятельно в непригодных для этого местах

Все организаторы мероприятий на Крещение и владельцы водоемов несут персональную ответственность за охрану жизни посетителей. Также они должны гарантировать людям безопасность во время купания и обустроить спасательные посты.

Водоем в парке "Ореховая роща"

Одним из самых популярных мест, где можно отметить Крещение, окунувшись в прорубь, является озеро во львовском парке "Ореховая роща". Он расположен на улице Владимира Великого, 14А.

В этом году начало освящения воды начнется в 11:30. Посетителей ждут угощения украинскими и казачьими блюдами, совместная коляда и разнообразные забавы. Для детей проведут показ интересного мультфильма.

Крещение в парке "Ореховая роща" / Фото "Ореховая роща"

Купание в Дрогобыче

В Дрогобыче определили 3 водоема, где можно нырнуть в прорубь. Речь идет о пляжах на озерах в городском парке Богдана Хмельницкого и на улицах Ивана Франко и Наливайко. Именно там есть безопасный вход в воду и относительно чистое дно.

В парке имени Богдана Хмельницкого и возле водоема на Наливайко праздничные купания начнутся в 13:00, а возле водоема на Франко – в 12:00. Там будут дежурить мчс и медики, которые смогут оказать помощь при возможных опасных ситуаций.

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Купание в Золочевском озере

Каждый год на городском озере в Золочеве вереницы верующих ныряют в прорубь. На пляже также традиционно обустраивают спасательный пункт. Так что купаться здесь – вполне безопасно.

Верующие купаются на Крещение в Золочеве / Фото "Золочев.нет"

Озеро в Моршине

В Моршине купание на Крещение организуют на пляже городского озера. Оно расположено в 85 километрах от Львова. Добраться туда можно на собственном авто или автобусами, которые регулярно ездят в город с автовокзала на улице Стрыйской и площади Дворцовой.

На озере обустроят специальную прорубь. Купания будут проходить под пристальным наблюдением спасателей и медиков.

Купание в Перемышлянах

Традиционно на Крещение в Перемышлянах проходят освящение и купание на городском озере. Этому предшествует шествие по центральной улице города во главе со священнослужителями.

Все желающие имеют возможность окунуться в Иорданскую купель. Рядом размещают палатку, где посетители имеют возможность переодеться. Всем желающим, чтобы согреться, разливают теплый чай.

Крещение в Перемышлянах / Фото "Нова доба"

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Пляж на озере "Задорожное"

Озеро Байкал образовалось в 1974 году в результате затопления Дроговижского карьера. Для жителей Львовщины, оно более известно как "Задорожное" из-за названия ближайшей железнодорожной станции. Оно расположено в селе Дроговиж Николаевского района

Каждый год здесь также проводят традиционные купания на Крещение. Нырять в прорубь – безопасно, ведь, как и у предыдущих водоемов, на пляже дежурят спасатели и медики.

Купание в Червонограде

Традиционно в Червонограде купание на Иордан организуют на берегу реки Западный Буг. Прорубь размещают возле подвесного моста. Вблизи нее расположена спасательная станция.

На Крещение здесь довольно людно. В освященную священниками воду погружаются и взрослые, и дети.

Иорданские купания в Червонограде / Фото "Подслушано в Червонограде"

Купание в Яворовском районе

Также можно нырнуть в прорубь на рекреационной водоеме Яворивского Национального природного парка, вблизи села Верещица, и на Яворовском карьере, возле села Цетуля.

Ежегодно воду в водоеме Яворивского Национального природного парка освящает группа священников местных церквей. К празднованию приобщаются множество верующих.

Традиционно во время празднования Иордана в парке выступают вертепы и народные коллективы. Они веселят всех присутствующих новыми и старинными колядками и щедривками.

Крещение в Яворовском Национальном природном парке / Фото ЛОГА

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Как безопасно нырнуть в прорубь на Крещение

Во Львовском городском совете призвали верующих воздержаться от купания на Крещение. Ведь температура сейчас является достаточно нестабильной, поэтому лед на водоемах – хрупкий. Из-за этого можно легко провалиться под воду, выйдя на лед. Однако, если вы таки намерены нырнуть в прорубь, необходимо помнить несколько простых правил.

Врачи не советуют нырять в ледяную воду тем, кто имеет больные почки, диабет и проблемы с давлением.

С собой следует взять удобную одежду, чтобы иметь возможность быстро раздеться и одеться после купания.

Хотя бы за час перед погружением необходимо хорошо поесть. Употребление алкоголя категорически запрещено.

Перед тем, как зайти в воду, следует хорошо разогреться – побегать несколько минут, сполоснуть лицо водой и тому подобное.

К проруби нужно подходить в удобной обуви – в ботинках и шерстяных носках или специальных резиновых тапочках. Идти надо медленно и внимательно.

Погружаться в воду можно только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей и медиков. В воду стоит заходить постепенно, лучше всего – по шею. Голову лучше не мочить, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. В воде необходимо быть не более 30 секунд.

При выходе из проруби не надо держаться голыми руками за металлические поручни. Для этого лучше использовать сухое полотенце. На берегу необходимо хорошо растереть тело полотенцем, одеться, выполнить несколько интенсивных физических упражнений и выпить горячего чая. Кроме этого, необходимо помнить, что алкоголь не согревает, а может лишь навредить.

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