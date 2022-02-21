Лестница полностью разрушена: вероятная причина сокрушительного обвала крыши в центре Львова

В центре Львова 20 февраля крыша жилого дома обрушилась и разбил лестничную клетку. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, устанавливающие точные причины инцидента.

В момент обрушения в квартирах находились люди. К счастью, никто из них не пострадал.

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Каменицу полностью не реставрировали

Руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля рассказал, что более 400-летний дом, в котором 20 февраля произошел обвал крыши, полностью не реставрировали. Там только проводили локальные ремонты квартир. Вероятно, некоторые конструктивные элементы были изношенными. Они не выдержали нагрузки и обрушились.

Люди остались в четырех квартирах. В доме есть всего 8 квартир, но кроме жилых также есть нежилые помещения на первом этаже. Поэтому люди жили только в 4 квартирах. Со второго этажа выход есть, одна жительница даже утром ушла на работу,

– добавил Зозуля.

Жителям третьего этажа в день оползня предложили эвакуацию, однако они отказались. По словам должностного лица, угрозы для них и их квартир нет.

Крыша упала и разрушила лестничную клетку / Фото ГСЧС

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В доме будут восстанавливать лестницу

Зозуля отметил, что дом не обследовали на аварийность, ведь извне таких признаков не было. Вопросы реставрации дома в целом будут решаться после того, как заберут все конструкции, которые могут обрушиться, и обустроят временный вход.

"Сегодня (21 февраля – 24 канал), когда уберут все элементы, которые могли бы обрушиться, будем пробовать восстановить временный доступ к помещениям", – отметил чиновник.

Каменица находится в собственности жителей, а ЛКП является только управляющим. Поэтому им не будут компенсировать нанесенный ущерб. Сейчас на месте оползня работают промышленные альпинисты. Позже специалисты предложат, как обустроить вход в дом.

В доме в центре Львова обрушилась крыша: видео: