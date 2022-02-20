Соответствующую информацию обнародовали спасатели. Обрушение произошло 20 февраля.

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В центре Львова обрушилась крыша жилого дома

Спасатели рассказали, что сообщение об обвале лестничной клетки на Ставропигийской улице поступило 20 февраля в 13:20.

По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошел обвал лестничной клетки с третьего по второй этаж. В квартирах находятся люди,

– сообщили спасатели.

В частности, они отметили, что по состоянию на 15:19 20 февраля спасатели проводили разбор обрушенных лестничных конструкций. В доме работали 3 единицы техники и 18 человек личного состава.

"Информации относительно погибших или травмированных нет", – говорится в сообщении.

В центре Львова в доме произошел обвал / Фото ГСЧС

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Более того, в телеграме ZAHIDWTF написали, что обвал случился по адресу Ставропигийская, 5. Там также утверждают, что на самом деле обвалилась крыша здания, что вызвало завал лестничной клетки и люди оказались заблокированы в квартирах.

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Коротко о подобных инцидентах в Украине и мире

1 января 2022 года в Харькове обрушилась стена 4-этажного нежилого дома. Предварительно известно, что в следствие инцидента никто не пострадал.

В конце января 2022 года в Харькове снова обрушилась стена. В результате разрушения погиб мужчина.

7 февраля в турецкой Анталии снег обрушил навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали 8 человек.

14 февраля стало известно, что на судне Alexia I произошел взрыв. Спасатели об инциденте не знали, ведь информацию распространили непосредственно моряки.

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Полный текст поста ГСЧС

Львов: спасатели проводят разбор лестничной клетки, обрушившейся в жилом доме (Информация обновляется).

20 февраля в 13:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обвале лестничной клетки в жилом доме в городе Львов на улице Ставропигийская. По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошел обвал лестничной клетки с 3-го по 2-й этаж. В квартирах находятся люди.

В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций обрушившейся лестницы.

Информации о погибших или травмированных нет.

На месте от ГСЧС привлечены 3 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.