Инцидент случился в горнолыжном центре "Саликент", расположенном в массиве Бейдаглары.
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Восемь пострадавших из-под завалов и снега вытащили жандармы, сотрудники объекта и туристы. Впоследствии отдыхающих доставили вертолетом в больницу Университета Акдениз.
В горнолыжный центр прибыли и бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
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