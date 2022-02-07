Індент трапився у гірськолижному центрі "Саликент", який розташований в масиві Бейдаглари.
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Вісьмох людей, які постраждали, з-під завалів і снігу витягли жандарми, співробітники об'єкту та туристи. Згодом відпочивальників доправили гелікоптером до лікарні Університету Акденіз.
У гірськолижний центр прибули й бригади Управління із запобігання та ліквідації наслідків НС.
Снігопад паралізував аеропорт Стамбула
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