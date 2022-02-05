Деталі трагедії в Альпах
Інцидент трапився у федеральній землі Тіроль у місті Шпіссі. Відомо, що група з 6 туристів та гіда вирушила у лижний тур.
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Група піднялася на вершину висотою 2654 метри. Гід першим вийшов на південно-східний схил гори й сказав туристам йти один за одним на відстані 30 метрів. Раптово групу накрила лавина шириною від 350 до 400 метрів.
Що відомо про жертв та постраждалого
43-річного шведа лавина накрила лише частково, тому він змін подзвонити до свого друга. Той своєю чергою повідомив про трагедію рятувальні служби. На щастя, туристів швидко знайшли. До пошуків залучили:
- 2 швейцарські вертольоти,
- гелікоптер австрійських медиків,
- вертоліт поліції.
Правоохоронці зазначили, що операція у високогірній місцевості була нелегкою. Її ускладнювала ще й відсутність радіо та мобільного зв'язку.
4 шведів, а також місцевого гіда знайшли мертвими. Живим залишився лише один чоловік.
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