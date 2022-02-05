Детали трагедии в Альпах
Инцидент произошел в федеральной земле Тироль в городе Шписси. Известно, что группа из 6 туристов и гида отправилась в лыжный тур.
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Группа поднялась на вершину высотой 2654 метра. Гид первым вышел на юго-восточный склон горы и сказал туристам идти друг за другом на расстоянии 30 метров. Внезапно группу накрыла лавина шириной от 350 до 400 метров.
Что известно о жертвах и пострадавшем
43-летнего шведа лавина накрыла лишь частично, поэтому он смог позвонить своему другу. Тот в свою очередь сообщил о трагедии спасательным службам. К счастью, туристов быстро нашли. К поискам привлекли:
- 2 швейцарских вертолета,
- вертолет австрийских медиков,
- вертолет полиции.
Правоохранители отметили, что операция в высокогорной местности была нелегкой. Ее затрудняло еще и отсутствие радио и мобильной связи.
4 шведов, а также местного гида нашли мертвыми. Живым остался лишь один человек.
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