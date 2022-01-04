Впоследствии на ютуб-канале Харьковской областной прокуратуры обнародовали видеозапись падения сооружения.
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На ролике отчетливо видно, как сперва от дома отпал небольшой кусок, а через несколько секунд полностью обвалилась стена. В то же время произошло несколько взрывов и в небо поднялось много пыли.
Момент обвала дома в Харькове: смотрите видео
В Харькове обвалился дом: что известно
- На проспекте Гагарина в Харькове 4 января обрушился 4-этажный нежилой дом.
- В полиции сообщили, что в здании были офисные помещения, а само здание готовили к сносу.
- Правоохранители зарегистрировали инцидент и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.