Впоследствии на ютуб-канале Харьковской областной прокуратуры обнародовали видеозапись падения сооружения.

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На ролике отчетливо видно, как сперва от дома отпал небольшой кусок, а через несколько секунд полностью обвалилась стена. В то же время произошло несколько взрывов и в небо поднялось много пыли.

Момент обвала дома в Харькове: смотрите видео

В Харькове обвалился дом: что известно