Згодом на ютуб-каналі Харківської обласної прокуратури оприлюднили відеозапис падіння споруди.

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На ролику чітко видно, як спершу від будинку відпав невеликий шматок, а через декілька секунд повністю обвалился стіна. Водночас сталися кілька вибухів і в небо піднялося багато пилу.

Момент обвалу будинку в Харкові: дивіться відео

У Харкові обвалився будинок: що відомо