Згодом на ютуб-каналі Харківської обласної прокуратури оприлюднили відеозапис падіння споруди.
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На ролику чітко видно, як спершу від будинку відпав невеликий шматок, а через декілька секунд повністю обвалился стіна. Водночас сталися кілька вибухів і в небо піднялося багато пилу.
Момент обвалу будинку в Харкові: дивіться відео
У Харкові обвалився будинок: що відомо
- На проспекті Гагаріна у Харкові 4 січня обвалився 4-поверховий нежитловий булинок.
- У поліції повідомили, що в будівлі були офісні приміщення, а саму її готували до знесення.
- Правоохоронці зареєстрували інцидент і встановлюють причини та обставини події.