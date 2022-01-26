Несчастный случай произошел на площади Фейербаха. Полиции о нем сообщили 26 января примерно в 9:40.
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Приехал в Харьков работать
Погибшему был 51 год и он был жителем города Сумы. В Харькове мужчина работал строителем. Он с коллегами делал реконструкцию нежилого дома.
Мужчину засыпало кирпичом / Фото Нацполиции
Именно там и случилась трагедия. На фото с места видно, что обвалилось много кусков стены. Чтобы достать тело погибшего, пришлось вызвать спасателей.
Спасатели прибыли после полицейских / Фото Нацпоиции
Также прибыли следователи полиции, которые пытались установить обстоятельства гибели. Сейчас информацию о происшествии внесли в Единый учет заявлений. Однако неизвестно, открывали ли уголовное производство.
Правоохранители выясняли обстоятельства / Фото Нацполиции
Другой обвал строения в Харькове
1 января на проспекте Гагарина в Харькове обрушился 4-этажный нежилой дом. К правоохранителям по этому поводу обратились только через 3 дня. Они сразу начали расследование инцидента.
Оказалось, что рядом незадолго до этого началось строительство. А в мэрии заявили, что никакого разрешения на работы не выдавали.
В прокуратуре сообщили, что в здании были офисные помещения. Однако его уже готовили к сносу. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.
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