Соответствующее заявление, комментируя жуткий обвал дома в городе, сделал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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В мэрии Харькова говорят, что разрешения на строительство не давали

Разрешений на строительство по этому адресу нет. То есть владельцы обрушенного здания и арендаторы земли вели его на свой страх и риск, самовольно,

– написал Сидоренко.

Более подробную информацию он пообещал предоставить уже 5 января.

Обвал дома в Харькове: что известно

На проспекте Гагарина в Харькове 1 января обрушился 4-этажный нежилой дом. В полицию на этот счет обратились только через 3 дня.

Правоохранители сообщили, что в здании были офисные помещения, а само его готовили к сносу.

К счастью, пострадавших и жертв удалось избежать. В здании были люди, но они успели выйти на улицу.

В связи с инцидентом полиция начала уголовное производство.

Момент обвала дома в Харькове: смотрите видео



Текст допису Юрія Сидоренка:

Доручення у зв'язку з обвалом будівлі по проспекту Гагаріна, 20 дал Ігоря Терехова, виконано. Сьогодні інформую коротко, завтра більш розширено. Дозволів на будівництво за цією адресою немає. Тобто власники обваленої будівлі та орендарі землі вели його на свій страх і ризик, самовільно. Деталі будуть у середу.