Инцидент произошел 4 января. Соответствующее сообщение поступило к полицейским в 11:30. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и спасатели.

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Здание планировали снести в ближайшее время

Правоохранителям удалось установить, что в здании располагались офисные помещения. Оно готовилось под снос и не использовалась. Полиция открыла дело по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает до 5 лет в тюрьме, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Обошлось без жертв

К счастью, пострадавших и жертв удалось избежать. В местном управлении ГСЧС ранее рассказали, что в здании были люди, но они успели выйти на улицу.



Фото с места обвала / Коллаж 24 канала

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