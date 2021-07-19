Во Львове упала стена нежилого дома. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Они проводят разбор разрушенных конструкций. Под завалами обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается.

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Во Львове обвалилась стена дома

Примерно в 16:39 спасателям поступило сообщение об обвале стены в центре Львова.

Инцидент произошел на улице Русской, 8.

Там разрушилась стена нежилого дома.

На место происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС.

Сейчас они разбирают разрушенные конструкции.

Смотрите фото с места события / Фото ГСЧС Львовщины и "Варта 1"

Под завалами нашли тело мужчины

Во время ликвидации последствий обвала спасатели нашли тело мужчины. По информации ZAXID.NET, рядом с ним был перфоратор, которым, вероятно, погибший разбирал стену. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить личность погибшего.

Заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что во дворике дома №8 на улице Русской есть 2-этажный флигель, примыкающий к памятнику архитектуры. На втором этаже проводили работы с перфоратором, в результате чего и произошел обвал.

"Это частный двухэтажный флигель, владельцы которого не обращались за соответствующими документами на работы ни к Галицкой райадминистрации, ни в департамент архитектуры", – подытожил Москаленко.

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Смотрите видео с места события: