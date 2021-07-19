Во Львове упала стена нежилого дома. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Они проводят разбор разрушенных конструкций. Под завалами обнаружили тело мужчины, личность которого устанавливается.

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Во Львове обвалилась стена дома

  • Примерно в 16:39 спасателям поступило сообщение об обвале стены в центре Львова.
  • Инцидент произошел на улице Русской, 8.
  • Там разрушилась стена нежилого дома.
  • На место происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС.
  • Сейчас они разбирают разрушенные конструкции.

Смотрите фото с места события / Фото ГСЧС Львовщины и "Варта 1"

Под завалами нашли тело мужчины

Во время ликвидации последствий обвала спасатели нашли тело мужчины. По информации ZAXID.NET, рядом с ним был перфоратор, которым, вероятно, погибший разбирал стену. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить личность погибшего.

Заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что во дворике дома №8 на улице Русской есть 2-этажный флигель, примыкающий к памятнику архитектуры. На втором этаже проводили работы с перфоратором, в результате чего и произошел обвал.

"Это частный двухэтажный флигель, владельцы которого не обращались за соответствующими документами на работы ни к Галицкой райадминистрации, ни в департамент архитектуры", – подытожил Москаленко.

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Смотрите видео с места события:

Рядом с местом обвала расположены жилые дома

В комментарии "Варта 1" местная жительница рассказала, что рядом с местом обвала расположены жилые дома. Здание, в котором разрушилась стена было за забором, поэтому женщине трудно сказать, что там происходило. Когда случился обвал львовянка услышала шум.

Такой шум был, словно водопад,
– отметила женщина.

По ее словам падения стены сопровождал только шум. Ничего похожего на землетрясение не было. Поэтому, скорее всего, обвал не нанес вреда соседним домам.

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Местная жительница рассказала, как случился обвал: