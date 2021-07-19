На місці події працюють співробітники ДСНС. Вони намагаються ліквідувати наслідки обвалу.

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У Львові обвалилась стіна будинку

Приблизно о 16:39 рятувальникам надійшло повідомлення про обвал стіни у центрі Львова.

Інцидент трапився на вулиці Руській, 8.

Там зруйнувалась стіна нежитлового будинку.

На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.

Наразі вони розбирають зруйновані конструкції.

Дивіться фото з місця події / Фото ДСНС Львівщині, Романа Балука та "Варта 1"

Під завалами знайшли тіло чоловіка

Під час ліквідації наслідків обвалу рятувальники знайшли тіло чоловіка. За інформацією Львівської міськради, поруч із ним був перфоратор, яким, ймовірно, загиблий розбирав стіну. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити особу загиблого.

Заступник міського голови Андрій Москаленко у коментарі ZAXID.NET розповів, що у дворику будинку №8 на вулиці Руській є 2-поверховий флігель, який примикає до пам'ятки архітектури. На другому поверсі проводили роботи з перфоратором, унаслідок чого і трапився обвал.

"Це приватний двоповерховий флігель, власники якого не зверталися за відповідними документами на роботи ані до Галицької райадміністрації, ані до департаменту архітектури", – підсумував Москаленко.

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Дивіться відео з місця події:

Поруч з місцем обвалу розташовані житлові будинки

У коментарі "Варта 1" місцева жителька розповіла, що поруч з місцем обвалу розташовані житлові будинки. Будівля, у якої зруйнувалась стіна була за огорожею, тож жінці важко сказати, що там відбувалось. Коли трапився обвал, львів'янка почула шум.

Такий шум був, як водоспад,

– зазначила жінка.

За її словами падіння стіни супроводжував лише шум. Нічого схожого на землетрус не було. Тож, найімовірніше, обвал не завдав шкоди сусіднім будинкам.

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Місцева жителька розповіла, як трапився обвал: