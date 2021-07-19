Вона затопила перші поверхи будинків, дерева поруйнували автомобілі. Мешканці кажуть, що лишилися руїни та брухт. Крім цього, загинули тварини, а вода знищила врожай.

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У Ясіня першими вирушили рятувальники. Однак дорога виявилася непроїздною – текла вода, скрізь були дерева та сміття. Люди панікували, селище лишилось без струму та мобільного зв'язку.

Негода спричинила людські жертви

Наступного дня населений пункт приїхали рятувати нацгвардійці 3 батальйону 2 Галицької бригади. Вони працюють вже понад тиждень.

Наслідки негоди на Закарпатті / Фото МВС

Подвір'я 80-річної жінки, яку з води рятував сусід, негода зруйнувала вщент. Однак негода забрала її чоловіка, але тіло досі не можуть знайти.

Люди розповідають про наслідки негоди: дивіться відео

Зараз у селі розчищають річку та відбудовують дорогу. Мешканці не знають, коли вдасться відновити всі будинки. Проте найгірше те, що всю рослинність знищила вода. Також вимило з підвалів запаси на зиму.

12-річна дівчинка врятувала братів і сестер

Коли розпочалася негода, то в одному з будинків селища діти лишилися самі. Тоді 12-річна дівчинка повела братів та сестер на другий поверх помешкання.

Крім того, вона здогадалася знеструмити від світла увесь будинок та відключила рубильник. У сільській раді обіцяють нагородити її відзнакою "Рятівник року".

Зверніть увагу! У селі Свобода Хустського району утворилися два селеві потоки. Перший 15 на 5 метрів, другий – 8 на 4. Вони принесли у село болото, каміння та дерева. Крім того, на Київщині, у селах Гаврилівна та Сухолуччя під час негоди загинули 2 людей.