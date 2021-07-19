Вона затопила перші поверхи будинків, дерева поруйнували автомобілі. Мешканці кажуть, що лишилися руїни та брухт. Крім цього, загинули тварини, а вода знищила врожай.
До теми Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні
У Ясіня першими вирушили рятувальники. Однак дорога виявилася непроїздною – текла вода, скрізь були дерева та сміття. Люди панікували, селище лишилось без струму та мобільного зв'язку.
Негода спричинила людські жертви
Наступного дня населений пункт приїхали рятувати нацгвардійці 3 батальйону 2 Галицької бригади. Вони працюють вже понад тиждень.
Наслідки негоди на Закарпатті / Фото МВС
Подвір'я 80-річної жінки, яку з води рятував сусід, негода зруйнувала вщент. Однак негода забрала її чоловіка, але тіло досі не можуть знайти.
Люди розповідають про наслідки негоди: дивіться відео
Зараз у селі розчищають річку та відбудовують дорогу. Мешканці не знають, коли вдасться відновити всі будинки. Проте найгірше те, що всю рослинність знищила вода. Також вимило з підвалів запаси на зиму.
12-річна дівчинка врятувала братів і сестер
Коли розпочалася негода, то в одному з будинків селища діти лишилися самі. Тоді 12-річна дівчинка повела братів та сестер на другий поверх помешкання.
Крім того, вона здогадалася знеструмити від світла увесь будинок та відключила рубильник. У сільській раді обіцяють нагородити її відзнакою "Рятівник року".