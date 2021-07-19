Потоки зійшли ввечері 18 липня. Про це повідомив речник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп.
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Два потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті
У ДСНС розповіли, що селеві потоки зійшли в урочище Шистаків.
Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий – 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев,
– розповіли у відомстві.
Потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті / Фото ДСНС
Рятувальники розповіли, що:
- дорогу від селевого сміття звільнили рятувальники посту села Синевир;
- у населеному пункті відновили проїзд.
Місцеве видання "Мукачево.net" повідомило, що станом на 18 липня, у селі Колочава рівень води у річці суттєво піднявся. Там бурхлива вода фактично змивала все на своєму шляху.
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Негода на Закарпатті: коротко
- На Закарпатті негода вирувала 10 липня. Там підтопило двори, дороги та будинки місцевих мешканців. Зокрема постраждали 4 гірських населених пункти.
- Через негоду у селищі Ясіня зник чоловік, який пішов рятувати коня.
- Згодом підсумували, що паводкові води підтопили 171 дворогосподарство. Зокрема, 101 житловий будинок, а 1 будівлю зруйновано взагалі. Станом на 12 липня рятувальники ще ліквідовували наслідки негоди.
- 14 липня стало відомо, що на Рахівщині 12-річна Тетяна Тулайдан врятувала від стихії свого братика та 3 сусідських дітей. Коли вода почала затоплювати їхній будинок, хоробра дівчинка забрала малюків та заспокоїла.