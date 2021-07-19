Потоки зійшли ввечері 18 липня. Про це повідомив речник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп.

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Два потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті

У ДСНС розповіли, що селеві потоки зійшли в урочище Шистаків.

Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий – 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев,

– розповіли у відомстві.

Потужні селеві потоки зійшли на Закарпатті / Фото ДСНС

Рятувальники розповіли, що:

дорогу від селевого сміття звільнили рятувальники посту села Синевир;

у населеному пункті відновили проїзд.

Місцеве видання "Мукачево.net" повідомило, що станом на 18 липня, у селі Колочава рівень води у річці суттєво піднявся. Там бурхлива вода фактично змивала все на своєму шляху.

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