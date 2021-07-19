Потоки сошли вечером 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип.
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Два мощных селевых потока сошли на Закарпатье
В ГСЧС рассказали, что селевые потоки сошли в урочище Шистаков.
Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй – 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев,
– рассказали в ведомстве.
Мощные селевые потоки сошли на Закарпатье / Фото ГСЧС
Спасатели рассказали, что:
- дорогу от селевого мусора освободили спасатели поста села Синевир;
- в населенном пункте восстановили проезд.
Местное издание "Мукачево.net" сообщило, что по состоянию на 18 июля, в селе Колочава уровень воды в реке существенно поднялся. Там бурная вода фактически смывала все на своем пути.
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Непогода на Закарпатье: коротко
- На Закарпатье непогода бушевала 10 июля. Там подтопило дворы, дороги и дома местных жителей. В частности пострадали 4 горных населенных пункта.
- Из-за непогоды в поселке Ясиня исчез мужчина, который пошел спасать коня.
- Впоследствии заключили, что паводковые воды подтопили 171 домохозяйство. В частности, 101 жилой дом, а 1 здание разрушено вообще. По состоянию на 12 июля спасатели еще ликвидировали последствия непогоды.
- 14 июля стало известно, что на Раховщине 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла от стихии своего брата и 3 соседских детей. Когда вода начала затапливать их дом, храбрая девочка забрала детей и успокоила.