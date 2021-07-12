Мужчину ищут спасатели

10 июля Закарпатье накрыла сильная непогода. Во время нее лошадь 69-летнего местного жителя унесло течением.

Интересно В Мукачево полиция начала расследование из-за найденных на обочине трупов домашних животных

Мужчина в сильный ливень пошел спасать животное. С тех пор его никто не видел. Местные жители обратились в полицию.

По состоянию на 12 июля мужчину еще не нашли. Его поиски продолжаются,

– рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Сейчас пропавшего ищут полицейские, спасатели и жители поселка.

Что известно о непогоде на Закарпатье

Больше всего от сильного ливня пострадали 4 горных поселка, в том числе и Ясиня. Стихия затопила автомобильные дороги, дворы и дома. Почти 400 домохозяйств остались отрезанными от транспортного сообщения.

Спасатели откачивали воду из затопленных домов и подвалов, расчищали территории от поваленных деревьев и ила.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра 13 июля Закарпатье снова накроет непогода. Воздух будет жарким – +30...+32 градуса.