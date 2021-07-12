Мужчину ищут спасатели
10 июля Закарпатье накрыла сильная непогода. Во время нее лошадь 69-летнего местного жителя унесло течением.
Интересно В Мукачево полиция начала расследование из-за найденных на обочине трупов домашних животных
Мужчина в сильный ливень пошел спасать животное. С тех пор его никто не видел. Местные жители обратились в полицию.
По состоянию на 12 июля мужчину еще не нашли. Его поиски продолжаются,
– рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.
Сейчас пропавшего ищут полицейские, спасатели и жители поселка.
Что известно о непогоде на Закарпатье
- Больше всего от сильного ливня пострадали 4 горных поселка, в том числе и Ясиня. Стихия затопила автомобильные дороги, дворы и дома. Почти 400 домохозяйств остались отрезанными от транспортного сообщения.
- Спасатели откачивали воду из затопленных домов и подвалов, расчищали территории от поваленных деревьев и ила.