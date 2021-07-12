Чоловіка шукають рятувальники

10 липня Закарпаття накрила сильна негода. Під час неї коня 69-річного місцевого мешканця віднесло течією.

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Чоловік у сильну зливу пішов рятувати тварину. З того часу його ніхто не бачив. Місцеві жителі звернулися до правоохоронців.

Станом на 12 липня чоловіка ще не знайшли. Його пошуки тривають,

– розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Наразі зниклого шукають поліцейські, рятувальники та мешканці селища.

Що відомо про негоду на Закарпатті

Найбільше від сильної зливи постраждали 4 гірські селища, серед них і Ясіня. Стихія затопила автомобільні дороги, подвір'я та будинки. Майже 400 домогосподарств залишилися відрізаними від транспортного сполучення.

Рятувальники відкачували воду із затоплених будинків та підвалів, розчищали території від повалених дерев та намулу.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 13 липня Закарпаття знову накриє негода. Повітря буде спекотним – +30...+32 градусів.