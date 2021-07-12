Чоловіка шукають рятувальники
10 липня Закарпаття накрила сильна негода. Під час неї коня 69-річного місцевого мешканця віднесло течією.
Цікаво У Мукачеві поліція почала розслідування через знайдені на узбіччі трупи свійських тварин
Чоловік у сильну зливу пішов рятувати тварину. З того часу його ніхто не бачив. Місцеві жителі звернулися до правоохоронців.
Станом на 12 липня чоловіка ще не знайшли. Його пошуки тривають,
– розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.
Наразі зниклого шукають поліцейські, рятувальники та мешканці селища.
Що відомо про негоду на Закарпатті
- Найбільше від сильної зливи постраждали 4 гірські селища, серед них і Ясіня. Стихія затопила автомобільні дороги, подвір'я та будинки. Майже 400 домогосподарств залишилися відрізаними від транспортного сполучення.
- Рятувальники відкачували воду із затоплених будинків та підвалів, розчищали території від повалених дерев та намулу.