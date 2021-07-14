Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков раскрыл детали спасения. По словам политика, родители девочки работали в поле, а вода начала резко прибывать до дома, Татьяна не растерялась.

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Она выключила электричество дома, взяла семилетнего Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там находились еще трое напуганных ребятишек, а воды в доме уже было по колено,

– говорится в сообщении.

Полосков отметил, что "12-летняя девушка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых".

"Отважный поступок Татьяны – это пример для нас, взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все", – подчеркнул глава ОГА.

Плосков признался: "Я, как папа, даже не могу представить, что переживали в тот момент родители, которых не было дома, и они понимали уровень опасности".

"Гляньте в эти глаза – в них нет страха. Татьяна Тулайдан – маленькая героиня с большим сердцем! Поэтому сегодня обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года", – заявил политик.

Реакция украинцев

Поступок юной героини поразил украинцев. В сети они оставили много трогательных комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Героиня нашего времени";

"Благодарим Бога и родителей за прекрасную девочку-героиню. Счастливой судьбы тебе, принцесса";

"Односельчане гордятся нашей героиней";

"Молодчинка, пусть тебе на жизненной дороге все будет хорошо".

Заметьте! На Раховщине непогода наделала много бед. В частности, ураган повалил деревья, а паводковые воды подтопили более 100 жилых домов. Кроме того, в результате переувлажнения почвы зафиксировали оползневые процессы.