Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков розкрив деталі порятунку. За словами політика, батьки дівчинки "працювали в полі, а вода почала різко прибувати до будинку, Тетяна не розгубилася".

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Вона вимкнула електрику вдома, взяла семирічного Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна,

– мовиться у повідомленні.

Полосков зауважив, що "12-річна дівчина забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали дорослих".

"Відважний вчинок Тетяни – це приклад для нас, дорослих, котрий заслуговує на те, аби про нього знали всі", – наголосив глава ОДА.

Плосков зізнався: "я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки".

"Гляньте у ці очі – у них немає страху. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем! Тож сьогодні звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії "Герой-рятувальник року", – заявив політик.

Реакція українців

Вчинок юної героїні вразив українців. У мережі вони залишили багато зворушливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Героїня нашого часу";

"Дякуєм Богу і батькам за прекрасну дівчинку-героїню.Щасливої долі тобі принцесо";

"Односельці пишаються нашою героїнею";

"Молодчинка, хай тобі на життєвій дорозі все буде добре".

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