Рятувальники облетіли територію гвинтокрилом, щоб з'ясувати масштаби роботи.

До речі Шматки льоду, як вишні: у Криму відпочивальників на пляжі засипав град – відео

Наслідки негоди

  • Паводкові води підтопили 171 дворогосподарство. Зокрема, 101 житловий будинок, а 1 будівлю зруйновано взагалі.
  • Пошкоджено 10 одиниць транспорту. Зруйнувано ґрунтову дорогу в селищі Ясіня завдовжки 4 кілометри.
  • Знищено 54 мостові переходи до будинків та пошкоджено берегоукріплення.

Важливо, що через перезволоження ґрунту зафіксували зсувні процеси. У цій зоні перебувають 20 житлових будинків.


Повалені дерева на Закарпатті / Фото ДСНС


Рятувальники працюють / Фото ДСНС

Негода в Україні: останні новини

  • Попри сильну спеку в Україні, у деяких регіонах були зливи та грози. Наприклад, у Житомирі ввечері 12 липня пройшов ураган. У результаті повалило дерева, підтопило декілька вулиць. Один чоловік постраждав, бо дерево впало на нього.
  • У Львові негода вирувала наприкінці червня. Місто досі не оговталось від наслідків, а комунальники ще в липні продовжують розчищати вулиці від повалених дерев.
  • У липні потужні зливи накрили і Донеччину. Через це будинки затопила вода. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації негоди.


Ліквідація наслідків негоди / Фото ДСНС


Потрощені авто / Фото ДСНС