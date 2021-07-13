Рятувальники облетіли територію гвинтокрилом, щоб з'ясувати масштаби роботи.
До речі Шматки льоду, як вишні: у Криму відпочивальників на пляжі засипав град – відео
Наслідки негоди
- Паводкові води підтопили 171 дворогосподарство. Зокрема, 101 житловий будинок, а 1 будівлю зруйновано взагалі.
- Пошкоджено 10 одиниць транспорту. Зруйнувано ґрунтову дорогу в селищі Ясіня завдовжки 4 кілометри.
- Знищено 54 мостові переходи до будинків та пошкоджено берегоукріплення.
Важливо, що через перезволоження ґрунту зафіксували зсувні процеси. У цій зоні перебувають 20 житлових будинків.
Повалені дерева на Закарпатті / Фото ДСНС
Рятувальники працюють / Фото ДСНС
Негода в Україні: останні новини
- Попри сильну спеку в Україні, у деяких регіонах були зливи та грози. Наприклад, у Житомирі ввечері 12 липня пройшов ураган. У результаті повалило дерева, підтопило декілька вулиць. Один чоловік постраждав, бо дерево впало на нього.
- У Львові негода вирувала наприкінці червня. Місто досі не оговталось від наслідків, а комунальники ще в липні продовжують розчищати вулиці від повалених дерев.
- У липні потужні зливи накрили і Донеччину. Через це будинки затопила вода. Рятувальники 13 разів виїжджали для ліквідації негоди.
Ліквідація наслідків негоди / Фото ДСНС
Потрощені авто / Фото ДСНС