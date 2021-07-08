Рятувальники розповіли, що через негоду підтопило території в Маріупольському та Волноваському районах. Вони протягом доби виїжджали на виклики та відкачували воду.
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Рятувальники ліквідовують негоду на Донеччині
Протягом минулої доби (7 липня – 24 канал) рятувальники Донеччини 13 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди,
– мовиться в повідомленні.
Зокрема рятувальники:
- у Маріуполі за допомогою гідроелеватору відкачали 6 та 4 кубометри води з подвір'я приватних житлових будинків;
- у селі Мелекіне – 840 кубометри дощової води з території баз відпочинку "Портовик" та "Азов'є" та 150 – з території приватного домоволодіння;
- у Волновасі – 38 кубометрів дощової води з території 2 приватних домоволодінь;
- у селищі Ялта – 1180 кубометрів дощової води з території 8 приватних домоволодінь;
- в провулку Пляжний в Маріуполі – 190 кубометрів з подвір'я 4-х приватних житлових будинків.
Загалом, відкачали 3651 кубометрів води,
– розповіли у ДСНС.
Прочищали також пошкоджені ділянки:
- у Торецьку рятувальники розпиляли та прибрали аварійне дерево, яке впало на повітряну лінію електропередач;
- у Маріуполі за допомогою автоцистерни та буксирувального тросу витягли легковий автомобіль з підтопленої ділянки на проїзну частину дороги;
- також у Маріуполі за допомогою автоцистерни та буксирувального тросу витягли вантажний автомобіль з багнюки на проїзну частину дороги.
Рятувальники відкачували воду з вулиць та будинків на Донеччині / Фото ДСНС
Негода в Україні: останні новини
- Станом на 8 липня, синоптики прогнозували в Україні теплу на сонячну погоду. Дощі можливі тільки на Одещині та у Криму.
- До речі, в окупованому Криму через негоду 4 липня оголосили режим надзвичайної ситуації.
- Також російські ЗМІ повідомили про те, що через негоду загинула людина.
- 6 липня вкотре затопило окуповану Євпаторію. Проливний дощ перетворив кілька вулиць міста у ріки.