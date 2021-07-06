Негода у Євпаторії
Сильна злива повністю затопила вулицю Матвеєва. Вода продовжує прибувати.
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На відео з телеграм-каналів видно, що автомобілі "пливуть" вулицями. Водночас пішохідні тротуари – сухі. Люди безперешкодно ними пересуваються, однак перейти дорогу можна лише намочивши ноги по кісточки.
Дивіться відео наслідків зливи у курортному місті:
Окупаційна влада півострова запевняє, що підтоплення – локальні, а причин для паніки нібито немає. До такої ситуації на вулицях призвела відсутність дощової каналізації.
Штормове попередження у Криму
Напередодні окупаційні синоптики попереджали мешканців півострову про погіршення погоди. Вони оголосили штормове попередження до кінця 7 липня. На півострові прогнозують сильні зливи, грози, місцями град та шквали 20 – 25 метрів на секунду.
Проросійська влада закликала мешканців уникнути прогулянок біля моря та в горах. Крім того, вони попередили про можливість підтоплення та ускладнення руху на дорогах.