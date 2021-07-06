Негода у Євпаторії

Сильна злива повністю затопила вулицю Матвеєва. Вода продовжує прибувати.

Цікаво Масштабне нашестя комарів: проливні зливи принесли до Криму ще одну проблему

На відео з телеграм-каналів видно, що автомобілі "пливуть" вулицями. Водночас пішохідні тротуари – сухі. Люди безперешкодно ними пересуваються, однак перейти дорогу можна лише намочивши ноги по кісточки.

Дивіться відео наслідків зливи у курортному місті:

Окупаційна влада півострова запевняє, що підтоплення – локальні, а причин для паніки нібито немає. До такої ситуації на вулицях призвела відсутність дощової каналізації.

Штормове попередження у Криму

Напередодні окупаційні синоптики попереджали мешканців півострову про погіршення погоди. Вони оголосили штормове попередження до кінця 7 липня. На півострові прогнозують сильні зливи, грози, місцями град та шквали 20 – 25 метрів на секунду.

Проросійська влада закликала мешканців уникнути прогулянок біля моря та в горах. Крім того, вони попередили про можливість підтоплення та ускладнення руху на дорогах.

Зверніть увагу! 4 липня Крим накрила масштабна повінь. Вона підтопила 50 будинків у Бахчисарайському районі, місцевих мешканців евакуювали. Крім того, у 3 ріках підвищився рівень води. Відомо, що внаслідок стихії одна жінка постраждала, а ще одна – зникла безвісти.