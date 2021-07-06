Непогода в Евпатории
Сильный ливень полностью затопил улицу Матвеева. Вода продолжает прибывать.
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На видео с телеграм-каналов видно, что автомобили "плывут" по улицам. В то же время пешеходные тротуары – сухие. Люди беспрепятственно по ним передвигаются, однако перейти дорогу можно лишь намочив ноги по щиколотку.
Смотрите видео последствий ливня в курортном городе:
Оккупационные власти полуострова уверяют, что подтопления – локальные, а причин для паники якобы нет. К такой ситуации на улицах привело отсутствие дождевой канализации.
Штормовое предупреждение в Крыму
Накануне оккупационные синоптики предупреждали жителей полуострова об ухудшении погоды. Они объявили штормовое предупреждение до конца 7 июля. На полуострове прогнозируют сильные ливни, грозы, местами град и шквалы 20 – 25 метров в секунду.
Пророссийские власти призвали жителей избежать прогулок у моря и в горах. Кроме того, они предупредили о возможности подтопления и усложнения движения на дорогах.