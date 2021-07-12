Негода спричинила у Львові чимало лиха – зливи затопили вулиці, а штормовий вітер повалив сотні дерев. Подекуди вони падали на автівки та лінії електропередач.

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Львів досі оговтується від негоди

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що одразу після негоди комунальним службам дали завдання першочергово розчистити магістральні, ключові вулиці.

Зараз вони працюють над ліквідацією решти наслідків негоди по всіх парках, скверах. Якщо рахувати сотні дерев, які було повалено, то навіть фізично їх порізати, поприбирати займає чимало часу. Найближчих часом такі роботи ще триватимуть,

– зазначив посадовець.

За його словами, 13 липня у місті планують провести ще одне засідання комісії з питань ТЕБ і НС щодо ліквідації наслідків негоди. У Львові ще потрібно відремонтувати деякі дахи та ліквідувати різні пошкодження будівель.

"Плануємо, що всі роботи протягом місяця будуть завершені", – підсумував Москаленко.

Коротко про негоду у Львові