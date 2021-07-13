Спасатели облетели территорию на вертолете, чтобы выяснить масштабы работы.
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Последствия стихии
- Паводковые воды подтопили 171 домохозяйств. В частности, 101 жилой дом, а 1 здание разрушено вообще.
- Повреждено 10 единиц транспорта. Разрушена грунтовая дорога в поселке Ясиня длиной 4 километра.
- Уничтожены 54 мостовых перехода к домам и повреждены берегоукрепления.
Важно, что из-за переувлажнения почвы зафиксировали оползневые процессы. В этой зоне находятся 20 жилых домов.
Поваленные деревья на Закарпатье / Фото ГСЧС
Спасатели работают / Фото ГСЧС
Стихия в Украине: последние новости
- Несмотря на сильную жару в Украине, в некоторых регионах были ливни и грозы. Например, в Житомире вечером 12 июля прошел ураган. В результате повалены деревья, подтопило несколько улиц. Один человек пострадал, дерево упало на него.
- Во Львове стихия бушевала в конце июня. Город до сих пор не оправился от последствий, а коммунальщики еще в июле продолжают расчищать улицы от поваленных деревьев.
- В июле мощные ливни накрыли и Донбасс. Из-за этого дома затопила вода. Спасатели 13 раз выезжали для ликвидации стихии.
Ликвидация последствий стихии / Фото ГСЧС
Разбитые автомобили / Фото ГСЧС