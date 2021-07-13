В городском совете Житомира отметили, что с последствиями урагана, который обрушился на город, борются коммунальщики.

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Ухудшение погоды в Житомире

Вечером 12 июня в Житомире прошел мощный ливень, который сопровождал сильный ветер. Это привело к падению деревьев и затопления улиц.

Коммунальщики расчищают дорогу и восстанавливают электроснабжение. Им помогают и спасатели. Прежде всего работают над ликвидацией последствий непогоды в тех местах, где деревья повредили линии электропередач.

Временно в городе не работал электротранспорт. Впоследствии его работу возобновили на всех улицах, кроме одной – Параджанова. Там шквальный ветер сломал сопротивления.