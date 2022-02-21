На месте происшествия работали 23 спасателя. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

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Во Львове крыша завалила лестничную клетку

В ГСЧС Львовской области рассказали, что примерно в 13:20 спасателям поступило сообщение об обвале лестничной клетки в жилом доме на улице Ставропигийской. Там с 3 до 2 этажа разрушилась лестничная клетка.

В момент обвала в квартирах находились люди. Они были заблокированными в собственных помещениях. Спасатели, обследовав место обвала, начали разбирать разбитые конструкции лестницы.

Смотрите видео момента обвала:

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В доме будут восстанавливать лестницу

Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что дом, в котором случился обвал – это 3-этажный памятник архитектуры местного значения.

Жильцы дома отказались отселяться и остаются проживать в своих квартирах. В доме, до момента восстановления лестничной клетки, будет установлена временная лестница,

– добавила чиновница.

Бригады ГСЧС и ПАО "Львовгаза" приступили к работам утром 21 февраля.

Смотрите видео, как спасатели разбирали разбитые лестницы:

"Вчера газ отключили, потому что был запах. Утром газовики должны проверить, где может быть повреждение, ликвидировать его и восстановить газоснабжение. Водоснабжение и электроснабжение подается", – отметила Маруняк.

Кроме этого, в дом выехала проектная организация. Она предоставит предложения, как быстро и качественно восстановить лестницу.

Также в ближайшее время проведут заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Во время него рассмотрят выделение денег из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ.

В центре Львова в доме случился обвал / Фото ГСЧС

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