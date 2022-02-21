На месте происшествия работали 23 спасателя. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.
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Во Львове крыша завалила лестничную клетку
В ГСЧС Львовской области рассказали, что примерно в 13:20 спасателям поступило сообщение об обвале лестничной клетки в жилом доме на улице Ставропигийской. Там с 3 до 2 этажа разрушилась лестничная клетка.
В момент обвала в квартирах находились люди. Они были заблокированными в собственных помещениях. Спасатели, обследовав место обвала, начали разбирать разбитые конструкции лестницы.
Смотрите видео момента обвала:
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В доме будут восстанавливать лестницу
Заместитель городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что дом, в котором случился обвал – это 3-этажный памятник архитектуры местного значения.
Жильцы дома отказались отселяться и остаются проживать в своих квартирах. В доме, до момента восстановления лестничной клетки, будет установлена временная лестница,
– добавила чиновница.
Бригады ГСЧС и ПАО "Львовгаза" приступили к работам утром 21 февраля.
Смотрите видео, как спасатели разбирали разбитые лестницы:
"Вчера газ отключили, потому что был запах. Утром газовики должны проверить, где может быть повреждение, ликвидировать его и восстановить газоснабжение. Водоснабжение и электроснабжение подается", – отметила Маруняк.
Кроме этого, в дом выехала проектная организация. Она предоставит предложения, как быстро и качественно восстановить лестницу.
Также в ближайшее время проведут заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Во время него рассмотрят выделение денег из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ.
В центре Львова в доме случился обвал / Фото ГСЧС