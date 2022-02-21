На місці події працювали 23 рятувальники. На щастя, ніхто з жителів будинку не постраждав.
До теми У центрі Львова обвалився дах житлового будинку: відео з місця інциденту
У Львові дах завалив сходову клітку
У ДСНС Львівщини розповіли, що приблизно о 13:20 рятувальникам надійшло повідомлення про обвал сходової клітки в житловому будинку на вулиці Ставропігійській. Там з 3 до 2 поверху зруйнувалася сходова клітка.
В момент обвалу у квартирах перебували люди. Вони були заблокованими у власних помешканнях. Рятувальники, обстеживши місце обвалу, почали розбирати розтрощені конструкції сходів.
Дивіться відео моменту обвалу:
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У будинку відновлюватимуть сходи
Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що будинок, в якому трапився обвал – це 3-поверхова пам'ятка архітектури місцевого значення.
Мешканці будинку відмовилися відселятися і залишаються проживати у своїх квартирах. У будинку, до моменту відновлення сходової клітки, буде встановлено тимчасові сходи,
– додала посадовиця.
Бригади ДСНС і ПАТ "Львівгазу" приступили до робіт зранку 21 лютого.
Дивіться відео, як рятувальники розбирали розтрощені сходи:
"Вчора газ відключили, бо був запах. Зранку газовики мають перевірити, де може бути пошкодження, ліквідувати його і відновити газопостачання. Водопостачання та електропостачання подається", – зауважила Маруняк.
Окрім цього, у будинок виїхала проєктна організація. Вона надасть пропозиції, як швидко і якісно відновити сходи.
Також найближчим часом проведуть засідання міської комісії ТЕБ і НС. Під час нього розглянуть виділення грошей з резервного фонду на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
У центрі Львова у будинку трапився обвал / Фото ДСНС