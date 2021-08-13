Водителя лишили прав на 40 лет: во Львове обнаружили нарушителя-рекордсмена

Во Львове суд принял сразу несколько решений, которыми лишил водителя прав на 40 лет. Также ему выписали штрафов почти на полмиллиона. Дело в том, что 33-летнего мужчину неоднократно ловили за рулем в состоянии наркотического опьянения.

При этом мужчина всегда отказывается пройти проверку на содержание наркотиков в крови и ни разу не приходил на судебные заседания. Также важно, что он ездит на чужих автомобилях и их не могут конфисковать.

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Штрафы платить не хочет

Только с начала 2021 года таких случаев было 13. Сейчас суд рассмотрел 11 из них и в каждом признал водителя виновным. По этим делам суммарно его оштрафовали на 479 тысяч гривен.

Однако нарушитель никогда даже не пробовал платить выписанные штрафы. Согласно данным Единого реестра должников, нарушитель не оплатил по меньшей мере 25 штрафов по делам об административных правонарушениях.

Однако эти деньги с него никак не могут взыскать. Исполнительная служба даже не может ничего изъять, потому что у мужчины официально нет никакого имущества.

Почему аж на столько лет лишили прав

За систематические нарушения срок лишения водительского удостоверения каждый раз растет. Поэтому львовянин уже лишен прав суммарно на 40 лет.

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Всегда меняет автомобили

В судебных реестрах говорится, что мужчина периодически менял автомобили, на которых его останавливали. В январе он передвигался на Lancia Lybra. Его на нем останавливали 4 раза на разных улицах Львова – Шевченко, Родниковая и Мазепы.

Впоследствии он пересел на Mitsubishi Carism и "под кайфом" попался на глаза правоохранителям уже 4 февраля на улице Стрыйская. После этого его ловили в марте еще 5 раз. В последнем случае мужчина был за рулем Ford Mondeo.

По состоянию на 13 августа мужчину в оередной раз поймали в состоянии наркотического опьянения уже за рулем "ВАЗ 2108". Это было 16 мая на перекрестке улиц Стрыйская и Владимира Великого.



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